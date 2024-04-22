До полномасштабного вторжения она зарабатывала в месяц более 100 тысяч. В то же время сейчас это изменилось.
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Сколько зарабатывает Ирина Кудашова
Блогер призналась, что сейчас мало зарабатывает, потому что два года жила в Польше и не брала рекламы. Это было связано с тем, что рекламодатели не были заинтересованы в ее контенте, пока она находилась за пределами Украины. Однако теперь она возвращается к блогерской деятельности.
Я с начала года в Украине и понемногу бренды начинают возвращаться и заказывать рекламу,
– рассказала инфлюенсер.
По словам Ирины, стоимость ее сторис начинается от 350, а посты стоят примерно 1200 долларов.
В то же время девушка отметила, что больше хочет развиваться именно в актерстве.
Интервью с Ириной Кудашовой: смотрите видео онлайн
Сколько зарабатывают другие знаменитости
- Блогер Даша Майорова зарабатывает около 3 тысяч долларов в месяц и рассказала, что платит 100 тысяч гривен налогов каждые три месяца.
- Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина отметила, что никогда не имела фиксированной зарплаты, а ее доход всегда зависел от количества съемок, в которых она принимала участие. Также актриса получает прибыль от рекламных интеграций. Так, в целом ей удается зарабатывать около 40 тысяч гривен в месяц.
- Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась, что ее основным источником дохода являются рекламные интеграции в инстаграме. В месяц она зарабатывает примерно 7 тысяч долларов, но хочет еще больше развиваться.