Як зізналася виконавиця, хлопець нещодавно святкував день народження. Тому у родини виникло питання, в якій країні він його відзначатиме.
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Де перебуває син Катамадзе
25 травня Ніколасу виповнилося 16 років. Незважаючи на те, що хлопець наразі перебуває в Грузії, Ніно запропонувала йому відзначити день народження в Україні разом з нею. Втім, юнак відмовився, оскільки не хоче організовувати гучні святкування в країні, де триває війна.
Я йому запропонувала поїхати до України і тут святкувати. Я навіть не думала, я просто наголосила, що ми будемо поряд. Він сказав, що Україна воює, тому йому некомфортно святкувати свій день народження у Києві. Про подарунок ми якось домовимося. Він схожий на мене та на тата,
– зізналася Ніно.
Ніно Катамадзе і її син Ніколас / Скриншот з відео
Ніно Катамадзе про сина Ніколаса: дивіться відео онлайн
Що відомо про родину Катамадзе
- Давид, чоловік Ніно, за професією хірург. З ним співачка познайомилася у нього ж на прийомі.
- Про свою вагітність співачка дізналася під час виступів у турі. Втім, вона вирішила таки заспівати на всіх запланованих концертах. Так, до 8-го місяця вагітності артистка виступала на сцені.
- У 2008 році у подружжя народився син Ніколас.