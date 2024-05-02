Гурт NAHABA боровся за можливість представити Україну на Євробаченні з незвичною піснею GLASSS, яка відгукнулась багатьом. Для репетицій та підготовки до Нацвідбору вокаліст Андрій Науменко брав відпустку, адже вже на той час він служив у Збройних Силах.

До слова Військо – це не вирок, – відомий актор поділився, як проходить навчання в батальйоні "Ахіллес"

Що соліст NAHABA каже про службу в ЗСУ

Андрій Науменко вже пів року проходить службу у легендарній 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр". За цей період він пройшов навчання, фахову підготовку, опанував професію авіатехніка. Але не забув і про творчість: у перервах після чергувань він влаштовує репетиції та пише пісні.

Співак каже, що служба у Повітряних Силах – це зовсім не про страх, адже він стоїть поряд зі сміливими та надійними побратимами. Андрій може не просто мріяти про перемогу, але прямо наближати її своїми кроками та працею у війську.

Ніхто не створений для війни. Так само ніхто не створений для музики чи малювання. Це твій вибір, це момент, в якому ти живеш. Ти сам обираєш, готовий до цього, чи ні. Я думаю, що ми всі створені для того, щоб жити. Зараз життя напряму пов'язане з війною, від нього втікати неправильно,

– вважає військовий.

Андрій Науменко додав, що шлях військового буває непростим. Але натомість він здобув волю в іншому прояві.

"Як каже відомий співак, шлях військового – не прогулянка. Але це шлях кожного справжнього патріота, мужнього чоловіка і свідомого українця, який не сидить на дивані і не очікує перемогу, а своїми реальними діями наближає її. На своєму досвіді він доводить: армія – це не завжди великі м'язи, роки підготовки й сучасна зброя; передовсім – це мотивація і розуміння, що крім нас самих Батьківщину захищати нікому!" – підкреслюють у Збройних Силах.

Андрій Науменко у ЗСУ: відео

Що відомо про гурт NAHABA та їхній виступ на Нацвідборі

Колектив NAHABA виступив на Нацвідборі з піснею GLASSS. До цього гурт запідозрили у плагіаті: в мережі писали, що їхній конкурсний трек нагадує творчість російського дуету "Тату". Тоді учасники пояснили, що є багато музикантів, які створюють подібні пісні. Українці ж згадали лиш про росіян через те, що досі тримають в головах ворожий контент.

NAHABA отримали найменшу кількість балів від суддів Нацвідбору та ще 5 балів від глядачів та посіли останнє місце у рейтинговій таблиці.