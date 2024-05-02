Группа NAHABA боролась за возможность представить Украину на Евровидении с необычной песней GLASSS, которая откликнулась многим. Для репетиций и подготовки к Нацотбору вокалист Андрей Науменко брал отпуск, ведь уже в то время он служил в Вооруженных Силах.

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Что солист NAHABA говорит о службе в ВСУ

Андрей Науменко уже полгода проходит службу в легендарной 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр". За этот период он прошел обучение, профессиональную подготовку, овладел профессией авиатехника. Но не забыл и о творчестве: в перерывах после дежурств он устраивает репетиции и пишет песни.

Певец говорит, что служба в Воздушных Силах – это совсем не о страхе, ведь он стоит рядом со смелыми и надежными собратьями. Андрей может не просто мечтать о победе, но прямо приближать ее своими шагами и трудом в армии.

Никто не создан для войны. Так же никто не создан для музыки или рисования. Это твой выбор, это момент, в котором ты живешь. Ты сам выбираешь, готов к этому, или нет. Я думаю, что мы все созданы для того, чтобы жить. Сейчас жизнь напрямую связана с войной, от него бежать неправильно,

– считает военный.

Андрей Науменко добавил, что путь военного бывает непростым. Но зато он получил свободу в другом проявлении.

"Как говорит известный певец, путь военного – не прогулка. Но это путь каждого настоящего патриота, мужественного мужчины и сознательного украинца, который не сидит на диване и не ожидает победу, а своими реальными действиями приближает ее. На своем опыте он доказывает: армия – это не всегда большие мышцы, годы подготовки и современное оружие; прежде всего – это мотивация и понимание, что кроме нас самих Родину защищать некому!" – подчеркивают в Вооруженных Силах.

Андрей Науменко в ВСУ: видео

Что известно о группе NAHABA и их выступлении на Нацотборе

Коллектив NAHABA выступил на Нацотборе с песней GLASSS. До этого группу заподозрили в плагиате: в сети писали, что их конкурсный трек напоминает творчество российского дуэта "Тату". Тогда участники объяснили, что есть много музыкантов, которые создают подобные песни. Украинцы же вспомнили лишь о россиянах из-за того, что до сих пор держат в головах враждебный контент.

NAHABA получили наименьшее количество баллов от судей Нацотбора и еще 5 баллов от зрителей и и заняли последнее место в рейтинговой таблице.