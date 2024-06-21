Знав особисто, – зірка "Ліги сміху" жорстко висловився про зрадницю Регіну Тодоренко
Джерело:ТСН. Наодинці
Ведучий та гуморист Фіма Константиновський висловився про колишню одеситку Регіну Тодоренко, яку знав особисто. Він підкреслив, що таким людям більше не місце в інфопросторі.
На початку повномасштабного вторгнення Фіма Константиновський не стримував свого обурення у бік Регіни Тодоренко. Він співав про неї саркастичні пісні й прямо називав "тупою п**дою".
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Та зараз зірка "Ліги сміху" має іншу думку з цього приводу. Гуморист підкреслює, що росіян зараз не має бути в українському інфополі.
Був період, коли обливання брудом росіян, воно приносило радість. Але зараз їх не має бути в інфопросторі. До біса цей КВК, Регіну Тодоренко… А Регіна була відкриттям для мене брами в пекло,
– зізнався Фіма Константиновський.
Шоумен пригадав, як у перші дні повномасштабної війни Регіна Тодоренко показала фото свого гардероба і запитала у підписників, що їй одягнути – наче нічого й не відбувається.
"Я в той момент очманів! Я чомусь це так запам'ятав! Вона ж одеситка, на жаль. Вона була першою в переліку людей, яких я знав особисто", – зауважив Фіма Константиновський.
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