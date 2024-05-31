Виконавиця не любить згадувати під час відвертих розмов свого брата-зрадника. До того ж співачка не підтримує зв'язок з Мішею.
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Поки TAYANNA працює на перемогу України у війні та перебуває в Києві, її брат Марвін обрав сторону ворога і сплачує податки Росії. Ба більше, чоловік неодноразово бажав смерті своїй сестрі.
Водночас артистка наголосила, що не несе відповідальності за вчинки брата, оскільки він доросла людина.
Я не несу відповідальність за інших людей, за братів, за сестер. Моя позиція, мені здається, абсолютно ясна. Мені здається, що питань немає бути. Коли ти відкриваєш інстаграм і читаєш повідомлення: "Щоб ти здохла", "Щоб на тебе ракета впала". Тут крапка,
– зізналася TAYANNA.
Що відомо про громадянську позицію Міши Марвіна
- Чоловік народився у Чернівцях, а будучи студентом переїхав до Києва. Втім, у 2015 році він розпочав співпрацю з російським лейблом Black Star, засновником якого був путініст Тіматі. Український співак активно розвивав свою сольну кар'єру, працював з росіянами, хоч вже на той час тривала війна.
- Міша Марвін виїхав з Росії на початку лютого та певний час перебував у Дубаї, де писав музику самостійно. У перші тижні вторгнення, він записував відео із закликами задуматися тим, хто вважає війну "військовою операцією". Однак, чоловік відкрито не став засуджувати ні Путіна, ні росіян.
- Втім, Марвіна вистачило ненадовго. Вже у вересні 2022-го він помирився з російськими колегами та знову став членом Black Star, після того як в нього закінчився з ним контракт.
- Артист видалив антивоєнні дописи став мовчати про вбивства українців у війні. Міша Марвін не приховує, що пріоритетом для нього є гроші.