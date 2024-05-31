Виконавиця не любить згадувати під час відвертих розмов свого брата-зрадника. До того ж співачка не підтримує зв'язок з Мішею.

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Поки TAYANNA працює на перемогу України у війні та перебуває в Києві, її брат Марвін обрав сторону ворога і сплачує податки Росії. Ба більше, чоловік неодноразово бажав смерті своїй сестрі.

Водночас артистка наголосила, що не несе відповідальності за вчинки брата, оскільки він доросла людина.

Я не несу відповідальність за інших людей, за братів, за сестер. Моя позиція, мені здається, абсолютно ясна. Мені здається, що питань немає бути. Коли ти відкриваєш інстаграм і читаєш повідомлення: "Щоб ти здохла", "Щоб на тебе ракета впала". Тут крапка,

– зізналася TAYANNA.

Що відомо про громадянську позицію Міши Марвіна