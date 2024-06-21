В начале полномасштабного вторжения Фима Константиновский не сдерживал своего возмущения в сторону Регины Тодоренко. Он пел о ней саркастические песни и прямо называл "тупой п**дой".

Обратите внимание Он родом из Украины: российский актер, который призывал к войне, получил подозрение от СБУ

Но сейчас звезда "Лиги смеха" имеет другое мнение по этому поводу. Юморист подчеркивает, что россиян сейчас не должно быть в украинском инфополе.

Был период, когда обливание грязью россиян, оно приносило радость. Но сейчас их не должно быть в инфопространстве. К черту этот КВН, Регину Тодоренко... А Регина была открытием для меня ворот в ад,

– признался Фима Константиновский.

Шоумен вспомнил, как в первые дни полномасштабной войны Регина Тодоренко показала фото своего гардероба и спросила у подписчиков, что ей одеть – как будто ничего и не происходит.

"Я в тот момент обалдел! Я почему-то это так запомнил! Она же одесситка, к сожалению. Она была первой в перечне людей, которых я знал лично", – заметил Фима Константиновский.

Последние новости о звездах-предателях