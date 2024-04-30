Дружина зірки "Ліги сміху" розповіла про його стан після поранення: де зараз Віктор Розовий
Джерело:Ольга Розова
Військовослужбовець та гуморист Віктор Розовий відновлюється після тяжкого поранення. Його дружина повідомила, де зараз боєць і що відомо про його стан.
Ольга Розова в інстаграм-сторіз опублікувала нову інформацію щодо Віктора, який зазнав поранення близько місяця тому. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію, а зараз потребує спокою та реабілітації.
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Дружина Розового про його стан
Дружина захисника розповіла про те, що зараз Віктор Розовий перебуває в Україні. Потрібно дочекатися дозволу лікарів виїжджати за кордон.
Наразі Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у дірект, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе,
– написала Ольга Розова.
Дружина Віктора Розового про його стан / Фото з інстаграм-сторіз
Також дружина Віктора повідомила, що банка з коштами, які збирають для бійця, досі активна. З неї зняли понад 1 мільйон 446 тисяч гривень, щоб придбати прилади нічного бачення для бійців 2 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр. Адже захисники з 2 і 3 роти першими надали Віктору первинну допомогу.
Дружина Віктора Розового передала частину коштів для 2 роти 3 ОШБр / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про поранення Віктора Розового
- 8 березня Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною, згодом вони відгуляли весілля. Після відпустки боєць повернувся на фронт, а вже 21 березня зазнав складного осколкового поранення. Він перебував на виїзному завданні.
- Сім'я гумориста дізналась про це наступного дня. Розовий переніс надскладну операцію, команда нейрохірургів та працівники лікарні надавали Віктору щоденну допомогу.
- Протягом 2 тижнів боєць перебував у складному стані, стояло питання його життя. Про цю ситуацію дружина Віктора Розового вирішила розповісти, вже коли він прийшов до свідомості. Немає сумнівів, що воїн повністю відновиться. Для цього сім'я хоче потрапити у реабілітаційний центр за кордоном.