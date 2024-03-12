Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов доступно пояснив, чому Потап і Винник "все проср*ли"

З топових зірок українського шоубізу Олег Винник, Потап, а також деякі інші артисти стали аутсайдерами. Зірка "Ліги сміху" пояснив, що стало причиною цього.

Анатолій Анатоліч в інтерв'ю з Іваном Люлєновим заявив, що за час повномасштабної війни українські артисти як Потап та Олег Винник "все проср*ли". Він запитав у зірки "Ліги сміху", як могло трапитися, що "вони не відчули ситуацію".

Зверніть увагу Від слави до забуття: 5 українських зірок, які втратили популярність під час війни

Зірка "Ліги сміху" про Потапа та Винника.

Інтерв'юер засумнівався у своїх словах, але Люлєнов його підтримав. На думку гумориста й музиканта, саме це і сталося з подібними артистами.

Не відчули ситуацію – це дуже підходить. Це те, що і сталося. Точна фраза. Не в контексті, коли ти не в інформаційному полі,

– зауважив зірка "Ліги сміху".

Іван Люлєнов на своєму прикладі пояснив, що завжди слідкував та слідкує за новинами в країні, інформаційним простором. Для нього важливо знати та розуміти, що відбувається. Особливо, якщо він приїжджає до Молдови.

"Підписаний на блогерів, дивлюсь інтерв'ю, фільми. Намагаюсь бути в інфопросторі саме зараз, бо це дуже важливо. Не бути в контексті зараз – це помилка. Я теж був у Молдові, теж не відчуваю. Головне це визнавати та про це казати. Бути відкритим до інформації", – підкреслив гуморист.

Що думають інші зірки про Потапа, Винника та інших