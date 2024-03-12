Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов доступно пояснив, чому Потап і Винник "все проср*ли"
Джерело:Зе Інтерв'юєр
З топових зірок українського шоубізу Олег Винник, Потап, а також деякі інші артисти стали аутсайдерами. Зірка "Ліги сміху" пояснив, що стало причиною цього.
Анатолій Анатоліч в інтерв'ю з Іваном Люлєновим заявив, що за час повномасштабної війни українські артисти як Потап та Олег Винник "все проср*ли". Він запитав у зірки "Ліги сміху", як могло трапитися, що "вони не відчули ситуацію".
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Зірка "Ліги сміху" про Потапа та Винника.
Інтерв'юер засумнівався у своїх словах, але Люлєнов його підтримав. На думку гумориста й музиканта, саме це і сталося з подібними артистами.
Не відчули ситуацію – це дуже підходить. Це те, що і сталося. Точна фраза. Не в контексті, коли ти не в інформаційному полі,
– зауважив зірка "Ліги сміху".
Іван Люлєнов на своєму прикладі пояснив, що завжди слідкував та слідкує за новинами в країні, інформаційним простором. Для нього важливо знати та розуміти, що відбувається. Особливо, якщо він приїжджає до Молдови.
"Підписаний на блогерів, дивлюсь інтерв'ю, фільми. Намагаюсь бути в інфопросторі саме зараз, бо це дуже важливо. Не бути в контексті зараз – це помилка. Я теж був у Молдові, теж не відчуваю. Головне це визнавати та про це казати. Бути відкритим до інформації", – підкреслив гуморист.
Що думають інші зірки про Потапа, Винника та інших
- Висловлюючись про колишнього друга Потапа, Позитив з іронією назвав його творчість "феєричною". Порівнявши пісні продюсера з інтерв'ю його дружини Каменських, репер вирішив, що перше – заслуговує на "п'єдестал крінжу".
- Гуморист Фіма Константиновський емоційно послав Потапа, Винника та Яму й висловив сподівання, що вони більше не повернуться ні на телеекрани, ні до України. Він висміяв спроби цих зірок удавати розуміння.
- Продюсер Олег Боднарчук вважає, що Олег Винник не зможе повернути собі ту славу і популярність, яка була раніше. Адже він втратив продюсера та залишився у довоєнній реальності.