Крім того, Олексій висловив свою думку про інтерв'ю Насті Каменських, яке вона влітку дала Маші Єфросиніній. Зазначимо, що багато глядачів вважають, що під час розмови співачка багато грала і не була відвертою.

Цікаво "Це я буду співати": як Ніна Матвієнко не віддала Софії Ротару пісню українського композитора

Позитив висловився про Потапа і Каменських

У шоу "На двох стільцях" учасниці "Жіночого кварталу" Валерії Товстолєс артисту довелося обирати між двома несподіваними, комічними та навіть провокативними варіантами той, який йому подобався більше. Так, відповідаючи на питання щодо спілкування з колишньою дружиною чи Потапом, Позитив заявив, що ні з ким не підтримує зв'язок.

"Що гірше для тебе – пісні Потапа чи інтерв'ю Каменських?", – також поцікавилася ведуча.

Олексій зазначив, що "це все феєрично", проте на п'єдестал крінжа він би поставив саме творчість Потапенка.

Дружба Потапа і Позитива

Майбутній артист познайомився з репером ще коли йому було 11 років. З того часу вони почали співпрацювати й навіть стали друзями. Втім, з початком повномасштабного вторгнення все змінилося.

Позитив розповідав, що в них з продюсером різні погляди на війну в Україні.

"Багато чого змінилося, якось трохи розійшлися дороги. По-перше, плани, які були до вторгнення, просто стерлися", – говорив раніше Олексій Завгородній.