Не всі українські виконавці змогли адаптуватися до нових реалій. Дехто виїхав за кордон та зовсім зник з інформаційного простору, а хтось намагається відбілити свою репутацію після невдалих вчинків. Про кого йдеться – знає 24 Канал.

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Олег Винник

Виконавець був на піку популярності до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олег успішно збирав стадіони в межах турів Україною та брав участь у популярних телевізійних проєктах. До того ж у Винника була велика фан-база, яка завжди підтримувала співака.

Утім, після 24 лютого 2022 року, артист не знайшов себе в українському шоубізнесі в умовах воєнного часу. Винник одразу виїхав у Німеччину та повністю зник з інформаційного простору.

Перше інтерв'ю під час великої війни співак дав лише у червні 2023 року. Однак, воно викликало ще більше питань, ніж відповідей. Під час нього Олег зізнався, що шкодує, що не пішов захищати Україну від російських окупантів.

Також Винник пояснив що виїхав за кордон, бо є резидентом Німеччини вже 23 роки. Тоді як український паспорт у нього забрали ще на початку нульових. До того ж Олег заявив, що має рідкісну хворобу, яка є приблизно у 2% громадян Німеччини.

Багато людей не сприйняли це інтерв'ю співака та почали його критикувати. Схоже, частину прихильників Олег таки втратив.

Влад Яма

Танцівник мав успішну кар'єру в Україні. Влад був постійним суддею у шоу "Танці з зірками", а також брав участь у гумористичній програмі "Ліга сміху". Крім того, Яма був одним із ведучих шоу "Твій день".

Усе змінилося після 24 лютого 2022 року. Хореограф виїхав з країни на початку великого наступу росіян. Він відправився з дружиною Лілею та сином до США. Яма пояснив, що зміг перетнути кордон до того, як оголосили воєнний стан. За словами танцівника, таким чином він намагався захистити свою родину.

У своїй соцмережах Влад поширює світлини з різних заходів, на яких, за словами хореографа, збирають кошти на допомогу ЗСУ. Одного разу він навіть запостив світлину з нагородою від військових. Це була подяка благодійному фонду Florida for Ukraine, який належить самому Ямі та його дружині Ліліані.

Танцівника часто критикують публічні особистості та навіть колишні колеги. Зокрема, це зробив телеведучий Андрій Бєдняков, танцівник Женя Кот, співак Коля Сєрга та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

Потап

Чоловік керував потужним продюсерським центром MOZGI Entertainment. Він займався просуванням таких зірок, як Настя Каменських, Надя Дорофеєва, POZITIFF, Мішель Андраде та гурт MOZGI. Репер кілька років був суддею співочого шоу "Голос країни", а також ведучим "Ліпсінк батл". До війни Потап вважався дуже популярним артистом та продюсером в Україні.

Однак, репер виїхав з країни за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Він зробив це зі своєю дружиною Настею Каменських у Іспанію. Виконавця почали критикувати через перебування за кордоном. Уперше він повернувся на батьківщину восени 2022 року для знімань нових епізодів шоу "Голос країни".

Тоді артист дав інтерв'ю, в якому розповів, що батько заочно записав його до тероборони. Така заява обурила суспільство та репера почали критикувати публічні особистості. Згодом співак оскандалився своїм треком "Волонтер", який має неоднозначний текст. Тоді Потап отримав нову порцію хейту.

Обурення викликало й відео, де артиста помітили в компанії росіян. До того ж він розмовляв мовою країни-агресорки. Зараз він періодично приїжджає в Україну, але більшість часу проводить за кордоном. Потап пояснює, що займається налагодженням співпраці зі світовими музичними лейблами. Чоловіку продовжують закидати, чому він постійно їздить по світу, тоді як в Україні триває війна.

Настя Каменських

Співачка була однією з найпопулярніших в Україні. Вона успішно гастролювала по країні, а також була суддею популярних співочих шоу. Артистка знімалась в рекламі та була обличчям відомих брендів.

Як і Потап, на початку великого наступу росіян, Настя перебувала в Іспанії. Вона розповідала, що доносила правду про війну в Україні іспанським медіа. Уперше виконавиця приїхала в Україну влітку 2022 року. Вона дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке розлетілося на меми.

Річ у тім, що люди не повірили в щирість слів Каменських. Вони писали, що Настя поводилась неприродньо та говорила дивні речі. Також жінка намагалась виправдати свого чоловіка Потапа, зокрема, за пісню "Волонтер". Вона сказала, що в ній не почула чогось поганого. Також артистка додала, що Олексій, як і всі люди, має право на помилку.

Повернувшись в Україну, співачка відправилась в тур містами України. Однак, аншлагу не виникало та в залах залишалось багато місць. Тож виконавиця вирішила змінити вектор розвитку та знову повернулась в Іспанію. Артистка продовжила випускати іспаномовні пісні, зокрема, й з іноземними виконавцями. Також Настя періодично дає інтерв'ю місцевим журналістам про Україну.

Світлана Лобода

Артистка мала велику аудиторію в пострадянських країнах. Також у неї було чимало слухачів й в Україні. Певний час Світлана була учасницею популярного гурту "ВІА Гра". Артистка навіть представляла Україну на Євробаченні з треком Be My Valentine та зайняла там 12 місце.

З 2014 року Лобода працювала на російський ринок. Вона брала участь у пропагандистських програмах та отримувала нагороди в країні-агресорці. Навіть попри те, що останні роки жила та працювала в Росії, співачка збирала великі зали в нашій країні.

Крах кар'єри Світлани в Україні стався через її незрозумілу позицію щодо війни Росії проти нашої держави. Перші дні вона мовчала. Потім записала ролик, у якому плакала та просила "людей, які вирішують долі" закінчити "пекло", тому що вона лише "маленька людина".

Згодом виконавиця таки визнала, що Росія почала війну проти України. Вона давала кошти на відновлення Ірпеня, виступала з благодійними концертами та почала співати українською. Але це тривало недовго. Через певний час Лобода провжила виконувати російські пісні та ще й виступати на одній сцені з громадянами країни-агресорки. Такі дії різко засудила українська аудиторія.

Зараз Лобода перебралась з України в Латвію. Вона дає концерти в різних країнах, здебільшого для вихідців з пострадянських країн. Світлана й надалі захищає російську мову.