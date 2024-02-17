Виявляється, що наразі артистам доводиться лише вкладати у свій проєкт. Втім вони вірять, що з часом ця ситуація змінитися. Цікаво, що хлопці розсекретили, на яких "звичайних роботах" працюють.

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Ziferblat розповів про свій заробіток з музики

Учасники гурт поділилися, що поки їм не вдається фінансово забезпечувати себе завдяки музиці, проте вони розуміють, що це лише питання часу.

Барабанщик колективу розповів, що зараз заробляє, даючи уроки гри на барабанах, в той час, як інші учасники, такі як Валентин і Даниїл, працюють у сфері продажів і реклами відповідно. Завдяки наполегливій праці вони змогли заощадити та інвестувати гроші у свій музичний проєкт, включаючи створення відео, запис альбомів, придбання інструментів та оренду приміщення для репетицій.

Понад рік тому у нас з'явилась команда, яка тепер може частково закривати фінансові питання, але також в борг. Тобто ніхто нам не дає гроші просто так,

– зазначив Федір Ходаков.

Водночас музиканти поділилися, що вигравали гранти, які допомагали їм в тому, щоб записати сингл чи зняти кліп.

Ziferblat взяв участь в Нацвідборі-2024