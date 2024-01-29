До складу гурту входить 3 учасників – соліст Даніїл Лещинський, гітарист Валентин Лещинський та барабанщик Федір Ходаков. Як з'явився цей колектив і чому музиканти вирішили взять участь у відборі на міжнародний пісенний конкурс – розповість 24 Канал.

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Історія виникнення та становлення гурту

Даніїл і Валентин Лещинські – брати: вони закінчили музичну школу за класом віолончелі. Згодом хлопці опанували ще клавіші та гітару. Сам музичний колектив створили в 2015 році в Києві. Спершу до нього входив також друг Лещинських – Женя Шевченко. Утім, згодом його замінив барабанщик Федір Ходаков.

Вже через 2 роки у світ вийшов перший міні-альбом Ziferblat – "Кіносеанс". Його особливість у тому, що там поєднали традиційний рок і театралізовану музику. Тоді чимало музичних видань позитивно оцінили перші композиції виконавців.

Музиканти навіть відправилися у перший тур українськими містами, виконуючи пісні з дебютного альбому. Хлопців також можна було почути на фестивалях "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест". Цікаво, що у 2018 році колектив переміг на фестивалі "Тарас Бульба": здобув гран-прі для молодих гуртів.

У 2019 році Ziferblat презентував пісню "Вночі". З цією композицією музиканти вирішили спробувати свої сили у співочому шоу "X-Фактор". Аудиторія дуже тепло відреагувала на музикантів. Судді сказали їм три "так", відмовив лише Ігор Кондратюк. Утім, далеко хлопці не пройшли.

Згодом артисти випустили кліп на трек "Земля", який оцінили українські глядачі. А також вийшли такі пісні, як "Для чого ти прийшла" та "Диско-Фанко Терапія". Ці та інші композиції увійшли до альбому "Перетворення". Як розповідали учасники гурту, з цього альбому можна побачити перехід музикантів з підліткового віку в доросле життя.

У 2023 році Ziferblat переміг в премії "Музвар" у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

Про участь у Нацвідборі на Євробачення

У жовтні 2022 року Ziferblat опинився у лонг-листі Національного відбору на Євробаченні. Однак, хлопцям не вдалося потрапити до числа фіналістів.

Згодом з'ясувалося, що музикантам запропонували взяти участь у Нацвідборі, але це не було їхньою власною ідеєю: "Нас попросили подати заявку. Думаю, про це вже можна говорити. Пісня, яку ми подали, хіба що за таймінгом їм підходила. Якби ми подали пісню "Для чого ти прийшла" – може щось і вийшло б. Але ми цю пісню вже виконували на концертах", – розповідав учасник гурту Валентин.

У 2023 році учасники знову вирішили спробувати себе в Нацвідборі конкурсу. Цього разу музиканти увійшли до десятки фіналістів з треком Place I Call Home. За словами хлопців, вони присвячують цю композицію українцям, які перебувають поза батьківщиною, однак, дуже сумують.

Втрата дому – це дуже важко. Але втрата дому – не означає втрату ідентичності. Ми хочемо звернути увагу на те, що дійсно відчувають люди, які не за власним бажанням вимушені перебувати далеко від рідного дому,

– розповіли музиканти.

Музиканти вірять, що їм вийде донести свій головний меседж та його зрозуміють українці. Адже зараз багато наших громадян вимушено покинули свої домівки через війну, розпочату Росією.

Пісня Ziferblat – Place I Call Home: дивіться відео онлайн

Реакція публіки на пісню Ziferblat

Користувачі мережі позитивно оцінили композицію гурту – Place I Call Home. Вони вважають, що це щось нове та цікаве. А також – побажали артистам й надалі розвивати свою музику та радувати слухачів.