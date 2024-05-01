За словами інфлюенсерки, травесті-діва вражена роботою працівників ТЦК. Вона здивована повагою співробітників комісії до себе.

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Чи можуть мобілізувати Монро

Монро зазначила, що для неї не є проблемою відвідування ТЦК. Однак, їй не подобається пострадянська система організації цього процесу. Втім, блогерка і тут бачить свої плюси, так, вона може, перебуваючи в черзі, змонтувати відео та почитати книжку.

Також травесті-діва зізналася про страх несприйняття її суспільством, який тривожив у минулому. Водночас Монро діятиме згідно із законом, якщо ситуація у країні загостриться.

У мене всі документи оформлені законним способом. Якщо мені потрібно буде піти знову в ТЦК, то я піду,

– запевнила блогерка.

До того ж інфлюенсерка обурюється забороною виїзду чоловікам під час вторгнення. На її думку, це дискримінація їхніх людських прав.

Монро каже, що кожен має брати відповідальність за своє життя. Проте заборони щодо виїзду чоловіків за кордон її обурюють.

Я вважаю, що треба або закрити, або відкрити кордони для всіх, бо інакше – це дискримінація. Ми постійно говоримо про жінок, які виїжджають із дітьми, але ж не всі вони мають дітей. Не всі можуть мати дітей, а хтось свідомо не хоче. Чим відрізняється батько, у якого двоє дітей, від того, у кого – троє?

– додала Монро.

Що говорять інші зірки про мобілізацію