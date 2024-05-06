Водночас акторка розповіла, що хвилюється за них. Однак, жінка не впадає у відчай.

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Як Легейда сприйняла рішення батька і чоловіка

За словами Дар'ї, рішення батька піти на фронт вона очікувала. Попри страх, переживання та сльози, акторка з розуміння прийняла ситуацію. Водночас вона впевнена, що цей серйозний вибір є дуже важливим для долі країни.

Це було зрозуміло вже в перший день війни. Дмитро вимушений був залишитися з нами, хоча хотів теж одразу йти. У них з татом була своя розмова з приводу відповідальності, яку він має на себе взяти за нас із мамою. Їхній вибір є надважливим у сучасних реаліях,

– поділилася кінозірка.

Ба більше, Легейда розповіла, що досі переживає за долю рідних чоловіків. Однак, вона не впадає у відчай і долучається до допомоги військовим.

Я можу скільки завгодно боятися, переживати, але найбільше хочу підтримувати і поважати їхній вибір. Якби не такі чоловіки-воїни, не знаю, де б ми були зараз. І що було би з нашою країною. Тому сльози в сторону. Борітеся – поборете,

– зізналася Дар'я.

Що відомо про службу чоловіка та батька Легейди