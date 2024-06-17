Женя Галич заговорив про військових: "Інколи варто дати відпочити"
Джерело:"Люкс ФМ"
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич наразі служить у ЗСУ. Він відповів, як цивільним треба ставитися до військових.
До того ж співак різко висловився про ухилянтів від мобілізації. На його думку, ці люди зрадили себе та своїх рідних, чим не можна пишатися.
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Галич поділився, що варто дуже обережно спілкуватися з військовослужбовцями. За словами Жені, люди, які бачили війну, не звикли до постійних опитувань з боку цивільних.
Артист підкреслив, що треба ставитися до захисників з повагою.
Думаю, їм інколи варто дати просто відпочити. І повага, звісно. Зараз війна, воєнний стан, тому військові – головні,
– зауважив виконавець.
Женя Галич про ставлення до військовослужбовців: дивіться відео онлайн
Раніше Женя розповідав, що цивільні, які не дотримуються законів, є їхніми порушниками. Також співак впевнений, що люди мають бути вдячними захисникам, які долучилися до війська у 2014 та 2022 роках.
Водночас артист прокоментував дії працівників ТЦК, підкресливши, що перевищення їхніх повноважень принижує кожного військовослужбовця України.
Женя Галич у ЗСУ: що відомо
- Артист добровільно пішов до війська з початку повномасштабного вторгнення. Він самостійно займався пошуком підрозділу, якому б міг допомагати. На той момент для нього не знайшлося вакансії, тож спочатку артист був волонтером.
- У березні 2022 року було створено 135 батальйон 114 бригади ТРО ЗСУ. Там співакові запропонували місце і Галич погодився. Згодом він став офіцером.
- А через деякий час Женя отримав звання лейтенанта.