До того ж співак різко висловився про ухилянтів від мобілізації. На його думку, ці люди зрадили себе та своїх рідних, чим не можна пишатися.

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Галич поділився, що варто дуже обережно спілкуватися з військовослужбовцями. За словами Жені, люди, які бачили війну, не звикли до постійних опитувань з боку цивільних.

Артист підкреслив, що треба ставитися до захисників з повагою.

Думаю, їм інколи варто дати просто відпочити. І повага, звісно. Зараз війна, воєнний стан, тому військові – головні,

– зауважив виконавець.

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Раніше Женя розповідав, що цивільні, які не дотримуються законів, є їхніми порушниками. Також співак впевнений, що люди мають бути вдячними захисникам, які долучилися до війська у 2014 та 2022 роках.

Водночас артист прокоментував дії працівників ТЦК, підкресливши, що перевищення їхніх повноважень принижує кожного військовослужбовця України.

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