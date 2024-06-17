Світові зірки активно долучаються до підтримки України. Так, голлівудський актор Вігго Мортенсен, відомий за роллю Арагорна у "Володарі перснів", завітав до кінофестивалю у Чернівцях.

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У Лейпцигу Род заспівав свою пісню Rhythm Of My Heart. Цей хіт останнім часом Стюарт присвячує українській столиці. Ба більше, він називає трек – піснею війни.

Під час виступу британця на сцені з'явився жовто-блакитний прапор, а пізніше – портрет Президента України Володимира Зеленського. Род повернувся спиною до зали, але свій погляд спрямував на обличчя українського лідера, якому і співав цей хіт.

Однак, глядачам не сподобався такий жест Стюарта. Вони почали незадоволено вигукувати, кричати та свистіти. Втім, Род продовжив виступати, ніби нічого не сталося.

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