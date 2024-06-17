К тому же певец резко высказался об уклонистах от мобилизации. По его мнению, эти люди предали себя и своих родных, чем нельзя гордиться.
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Галич поделился, что стоит очень осторожно общаться с военнослужащими. По словам Жени, люди, которые видели войну, не привыкли к постоянным опросам со стороны гражданских.
Артист подчеркнул, что надо относиться к защитникам с уважением.
Думаю, им иногда стоит дать просто отдохнуть. И уважение, конечно. Сейчас война, военное положение, поэтому военные – главные,
– отметил исполнитель.
Женя Галич об отношении к военнослужащим: смотрите видео онлайн
Ранее Женя рассказывал, что гражданские, которые не соблюдают законы, являются их нарушителями. Также певец уверен, что люди должны быть благодарны защитникам, которые присоединились к войску в 2014 и 2022 годах.
В то же время артист прокомментировал действия работников ТЦК, подчеркнув, что превышение их полномочий унижает каждого военнослужащего Украины.
Женя Галич в ВСУ: что известно
- Артист добровольно пошел в армию с начала полномасштабного вторжения. Он самостоятельно занимался поиском подразделения, которому бы мог помогать. На тот момент для него не нашлось вакансии, поэтому сначала артист был волонтером.
- В марте 2022 года был создан 135 батальон 114 бригады ТРО ВСУ. Там певцу предложили место и Галич согласился. Впоследствии он стал офицером.
- А через некоторое время Женя получил звание лейтенанта.