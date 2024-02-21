Телеведучий розповів, що річницю шлюбу вони відсвяткували скромно. Все пройшло вдома у компанії дітей.

Цікаво Якось на Різдво, – Юрій Горбунов та Катя Осадча замилували відео з дітьми біля ялинки

Юрій Горбунов про річницю та кризи у шлюбі

Тихо, по-сімейному з дітьми. Вдома випили по келиху шампанського, повечеряли і лягли спати, бо тепер всі вранці прокидаються,

– розповів шоумен про те, як пройшло свято.

Юрій Горбунов також відповів на запитання про те, чи не доводилося їхній сім'ї переживати непрості часи: кризу "трьох років" тощо.

"Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї – це праця", – зауважив ведучий.



Катя Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Хто з зірок відверто розповідає про кризу у стосунках