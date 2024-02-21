Телеведучий розповів, що річницю шлюбу вони відсвяткували скромно. Все пройшло вдома у компанії дітей.
Цікаво Якось на Різдво, – Юрій Горбунов та Катя Осадча замилували відео з дітьми біля ялинки
Юрій Горбунов про річницю та кризи у шлюбі
Тихо, по-сімейному з дітьми. Вдома випили по келиху шампанського, повечеряли і лягли спати, бо тепер всі вранці прокидаються,
– розповів шоумен про те, як пройшло свято.
Юрій Горбунов також відповів на запитання про те, чи не доводилося їхній сім'ї переживати непрості часи: кризу "трьох років" тощо.
"Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї – це праця", – зауважив ведучий.
Катя Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / Фото з інстаграму зірки
Хто з зірок відверто розповідає про кризу у стосунках
- Ілона Гвоздьова говорила про те, що і в їхній сім'ї стаються непрості періоди в житті. Вона з чоловіком намагається знаходити спільну мову на тлі стресу. Танцівниця також казала, що розмови про розлучення зараз не на часі.
- Маша Єфросиніна не приховує, що її стосунки з чоловіком-військовим дуже змінилися. Вона відчуває образу на Тимура через те, що він залишив її саму. Але пишається тим, що коханий її захищає.
- Олі Поляковій теж довелося переживати кризу у стосунках з чоловіком. Вадим залишався в Україні, поки вона з доньками 5 місяців провела за кордоном. Повернувшись додому, подружжя заново вчилися вживатися разом.