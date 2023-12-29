Подружжя ведучих опублікувало зворушливе святкове відео. У ролику позувала вся сім'я – Катя Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини Данило й Іван.

До слова Катя Осадча показала, як провела вихідні вдома з чоловіком та дітьми: домашні фото

Осадча та Горбунов показали сімейне відео

Родина зняла різдвяне відео на тлі ялинки, яку вони прикрасили червоними кулями, іграшками з дерева та червоними й молочними бантиками.

Юрій Горбунов першим поклав голову на подушку, а за ним – Катерина та сини. Так сім'я склала своєрідну пірамідку.

Якось на Різдво,

– підписав відео телеведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у сімейному відео:

У коментарях до відео зіркову родину засипали привітаннями та компліментами. Дехто згадує про те, що зараз не кожна сім'я може зібратися на свята у повному складі.

"Велика радість дивитися на щасливу родину. Ви всю Україну надихаєте на щасливе майбутнє. Божого благословення Вам";

"Кожна родина хоче бути такою щасливою, але не всі діточки та не всі родини це Різдво зустріли разом з батьками! Шкода";

"Які ви гарні! Щастя вашій родині!";

"Милуюся вами! Щастя вам здоров’я і мирного неба!";

"Дітки гарні, Данилко такий ніжненький!".

Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних синів – Івана, якому в лютому виповнилося 6 років, та Данила, якому 2 роки. Також у Каті є син від першого шлюбу: Ілля зараз живе та навчається у Штатах, але планує повернутися до України. У Юрія Горбунова теж є донька Ксенія (а також онука Поліна) від попереднього шлюбу з Людмилою.