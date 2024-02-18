У інстаграмі одна з читачок поцікавилась у Гвоздьової, чи стали її взаємини з чоловіком гіршими. Натомість Ілона не дала чіткої відповіді.
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Гвоздьова розповіла про проблеми в шлюбі
За словами танцівниці, зараз у багатьох сім'ях існують певні труднощі в стосунках з коханою людиною. Вона зазначила, що причиною є стрес, в якому живуть українці. Утім, Гвоздьова зазначила, що вони з чоловіком намагаються ладнати.
У всіх нас зараз бувають непрості періоди в житті, бо постійний стрес та хвилювання позначаються на всьому й на всіх. Але ми намагаємося обходити гострі кути та знаходити спільну мову,
– написала вона.
Гвоздьова висловилась про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграму жінки
Про стосунки Гвоздьової з чоловіком
- Танцівниця перебуває у шлюбі з чоловіком Іваном Хом'ячуком вже 9 років. Подружжя має двох спільних дітей – доньку Рію та сина Домініка.
- На початку року хореограф натякнула на кризу у стосунках з коханим. Вона писала, що "втомилася бути сильною". Також Ілона написала, що жінки часто ідеалізують партнерів, а потім розчаровуються.
- Відомо, що пара повінчалась після 8 років подружнього життя. Це відбулося восени 2022 року у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
- Згодом Гвоздьова написала, що у них з Іваном все добре, просто іноді їй потрібно для щастя більше, ніж "діти, робота і шлюб".