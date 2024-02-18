У інстаграмі одна з читачок поцікавилась у Гвоздьової, чи стали її взаємини з чоловіком гіршими. Натомість Ілона не дала чіткої відповіді.

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Гвоздьова розповіла про проблеми в шлюбі

За словами танцівниці, зараз у багатьох сім'ях існують певні труднощі в стосунках з коханою людиною. Вона зазначила, що причиною є стрес, в якому живуть українці. Утім, Гвоздьова зазначила, що вони з чоловіком намагаються ладнати.

У всіх нас зараз бувають непрості періоди в житті, бо постійний стрес та хвилювання позначаються на всьому й на всіх. Але ми намагаємося обходити гострі кути та знаходити спільну мову,

– написала вона.



Гвоздьова висловилась про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграму жінки

Про стосунки Гвоздьової з чоловіком