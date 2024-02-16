Телеведуча пригадала, що їхнє кохання зародилося майже 22 роки тому. Вперше про свої стосунки зізналась саме Маша, але неможливо порахувати, скільки разів звучало слово "люблю" за роки сімейного життя.

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Маша Єфросиніна про стосунки з чоловіком

Єфросиніна зауважила, що навряд чи їм вдасться видати посібник з порадами на тему, як проносити кохання крізь два десятиріччя. Адже вони далеко не ідеальні. Та еволюцію цих стосунків неможливо не помітити.

Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами..і водночас пишаюся твоїм рішенням йти захищати свою країну і нас. Я прямо зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято "рожевих шмарклів"… і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Ведуча розповіла, що Тимур Хромаєв тепер частіше буває в Києві завдяки успіхам підрозділу. Та йому доводиться бути на зв'язку з членами команди.

"Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах та в частині… і водночас тихо радію, бо, завдяки вашим з командою успіхам, тебе тепер викликають в підрозділ, і ми можемо знов ходити на побачення. Сподіваюсь, ти прочитаєш цей допис, і таки принесеш мені ті квіти", – завершила Маша.

Нагадаємо, телеведуча й справді хвалилась результатами свого чоловіка і його побратимів на фронті. Адже нещодавно Тимура Хромаєва запросили на зустріч з військовими НАТО.

Фото Маші Єфросиніної з чоловіком, яких раніше не було в мережі



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої