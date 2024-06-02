Юля Верба розсекретила, на якому місяці вагітності перебуває: нові фото майбутньої мами
2 червня 2024, 16:30Читать новость на русском
Джерело:Юля Верба
Тривалий час Юля Верба приховувала від шанувальників звістку про те, що вона чекає на дитину. Лише тепер блогерка поділилася, на якому зараз місяці вагітності.
Це інфлюенсерка розповіла на наступний день після того, як оголосила, що незабаром стане мамою. Це було доволі неочікувано, тож шанувальники закидали її різноманітними питаннями.
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Та Юля вирішила поступово на них відповідати. Вона навіть зауважила, що планує писати цілі пости про материнство. Наприклад, зараз вона опублікувала світлини з помітно округлим животом.
Шостий місяць вагітності. 26 тижнів. Такий от животик. Фото свіжі, два дні тому зроблені,
– зазначила під фото Верба.
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