Більше не хочемо мовчати, – відома українська блогерка Верба оголосила про вагітність
Джерело:Юля Верба
Популярна українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба з Івано-Франківська вагітна первістком. 21-річна інфлюенсерка вперше показала своїм підписникам фото з вагітним животиком.
Крім того, Верба виклала знімок з УЗД, засвідчивши свою вагітність. Ця звістка стала неочікуваною для шанувальників Юлії.
Не пропустіть Відклали сварки: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше за довгий час з'явилися разом на публіці
Інфлюенсерка виставила фото, де видно її вагітний животик. На світлинах вона постала в блакитному платті. Поряд з майбутньою мамою позував її наречений, одягнений у сіро-блакитну футболку та бежеві шорти.
Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати,
– зазначила під публікацією Юлія.
Підписники у коментарях засипали блогерку привітаннями та компліментами.
Що відомо про особисте життя Юлії Верби
- Деякий час інфлюенсерка намагалася тримати деталі про свої романтичні стосунки в таємниці. Водночас в липні 2023 року вона поділилася фото зі своїм партнером у соціальних мережах. Спочатку Юля не розкривала його обличчя.
- Восени того ж року стало відомо, що чоловік зробив Вербі пропозицію.
- Згодом пресі вдалося розкрити особу нареченого блогерки. Його ім'я – Костянтин Золотухін. За деякими даними, у травні 2021 року він пережив розлучення і має доньку від першого шлюбу. До того ж за інформацією інсайдерів, колишній чоловік Юлії нібито сидів у СІЗО за звинуваченням у шахрайстві, пов'язаному з продажем фальшивої техніки під виглядом продукції Apple.
- Лише цьогоріч у День святого Валентина Юлія вперше показала публіці обличчя коханого, а тепер вони чекають на спільну дитину.