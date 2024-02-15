Це символічно відбулося 14 лютого, в День всіх закоханих. Інфлюенсерка виставила відео, яке нагадало сцену з фільму, де й розкрила обличчя обранця.
Важливо Ранок по-українськи: знаменитості емоційно відреагували на масовану ракетну атаку росіян
Верба вперше показала обличчя свого нареченого
У День святого Валентина блогерка виставила атмосферне відео з Костянтином. У ролику дівчина з'явилася в елегантній чорній сукні з оголеною спиною та витонченими підборами зі стразами. Водночас її коханий одягнув чорні штани та сорочку в тон. Пара ніжно обіймалася, цілувалася й танцювала в красивому приміщенні, яке було прикрашене великою кількістю свічок.
Наречений Юлії Верби
- У липні 2023 року популярна блогерка несподівано поділилася фото зі своїм таємничим партнером. Вона намагалася не розкривати його обличчя.
- Вже восени Костянтин освідчився Юлії у місці, яке мало велике значення для них обох. Хлопець зробив пропозицію при свічках, які виклав у формі серця. До того ж він подарував дівчині красивий букет червоних троянд та вишукану каблучку.
- Згодом пресі вдалося розкрити особу нареченого блогерки. Його ім'я Костянтин Золотухін. У відкритих джерелах зазначено, що він пережив розлучення в травні 2021 року. Також стало відомо, що у чоловіка є донька від першого шлюбу.
- Цікаво, що, за даними інсайдерів, наречений Верби сидів у СІЗО. Йому висунули звинувачення у шахрайстві за те, що він нібито займався продажем фальшивої техніки замість справжньої продукції Apple.