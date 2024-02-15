Це символічно відбулося 14 лютого, в День всіх закоханих. Інфлюенсерка виставила відео, яке нагадало сцену з фільму, де й розкрила обличчя обранця.

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Верба вперше показала обличчя свого нареченого

У День святого Валентина блогерка виставила атмосферне відео з Костянтином. У ролику дівчина з'явилася в елегантній чорній сукні з оголеною спиною та витонченими підборами зі стразами. Водночас її коханий одягнув чорні штани та сорочку в тон. Пара ніжно обіймалася, цілувалася й танцювала в красивому приміщенні, яке було прикрашене великою кількістю свічок.

Наречений Юлії Верби