Блогерка лише розкрила ім'я свого нареченого – його звати Костянтин. Юлія жартувала, що обличчя покаже лише на весіллі.

Дивіться також У них є рідна мама, – Надя Дорофєєва зізналась, як її називають діти Кацуріна

Хто наречений Юлії Верби

Все ж, у мережі почали ширитися кадри, де видно обличчя нареченого Юлії Верби. Згодом особистість хлопця підтвердила його колишня дружина.

Я знаю, що мій колишній чоловік зустрічається з Вербою. Я про це дізналася ще 15 липня, але друзі і знайомі продовжують надсилати. Перестаньте, я цю інформацію переварила, тоді не дуже здивувалася. Зараз в мене це викликає усмішку,

– написала дівчина у соцмережах.



Колишня Золотухіна про його нові стосунки / Скриншот з інстаграму

У пресі тим часом розсекретили, що нареченого блогерки звати Костянтин Золотухін. У судовому реєстрі є інформація про його розлучення, яке сталося у травні 2021 року. Також відомо, що у Костянтина є донька.

За даними інсайдерів, наречений Юлії Верби начебто сидів у СІЗО. Його нібито притягнули до відповідальності через шахрайство – продаж фальшивої техніки замість Apple.



Наречений Верби був притягнений до відповідальності / Фото ТСН

Нагадаємо, що вперше Юлія Верба показала фото з коханим у липні. До цього, у травні, блогерка розійшлась з Денисом Притулою. Вже у жовтні дівчині несподівано зробили пропозицію.