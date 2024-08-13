Нещодавно інфлюєнсерка влаштувала гендер-паті, на якому розкрила стать майбутнього малюка. У Юлії народиться дівчинка.

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Тепер Верба поділилася, коли саме її дитина з'явиться на світ. Блогерка опублікувала фото, на якому показала термін вагітності – 36-й тиждень. За підрахунками Юлії, її донька має народитися 1-го вересня. Однак, у лікарні дівчині повідомили про зовсім іншу дату, тоді як спеціальний застосунок для матерів показав ще один варіант.

У мене зараз 36-й тиждень і дата пологів стоїть на 17 вересня. Але! Лікар, в якої я домовлялася народжувати при огляді сказала, що прогнозує пологи з 3 по 10 вересня. Тобто за три тижні. А по наших вирахуваннях, то рівно 9 місяців буде першого вересня,

– повідомила Верба.



Юля Верба про дату народження своєї дитини / Скриншот з телеграм-каналу блогерки

Шанувальники інфлюєнсерки поділилися своїми думками стосовно ймовірної дати народження її дитини. Хтось підтвердив здогадки Юлії, а хтось – лікаря.

Нагадаємо, 1 червня, Верба розповіла, що очікує на первістка. Вона його виховуватиме разом з коханим – Костянтином Золотухіним.