Днями, зірки влаштували гендер-паті, на якому повідомили стать майбутньої дитини. Володимир і Катерина чекають на народження хлопчика.

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Тепер Остапчук і Полтавська опублікували відео, на якому блогерка проходить УЗД. Разом з нею був і її чоловік, який підтримав свою дружину під час чергового обстеження. Водночас подружжя вирішило розсекретити ім'я свого майбутнього сина. Хлопчика планують назвати Тимофієм.

Наш Тім. Тимофій. Приїхали подивитися на малюка. У нього вже відео більше, ніж у нас,

– зазначили зірки.

Катерина поділилася, що її вагітність проходить комфортно завдяки фахівцям у клініці. Блогерка жартома сказала, що хоче запропонувати лікарці стати хрещеною мамою своєї дитини.

Нагадаємо, наприкінці липня Остапчук і Полтавська повідомили, що скоро стануть батьками. Для Володимира це буде третя дитина, тоді як для Катерини – перша. Народжувати інфлюєнсерка планує в грудні. За словами блогерки, їй не довелося вмовляти чоловіка на такий серйозний крок. Ба більше, Остапчук першим запропонував дружині почати планувати поповнення в родині.