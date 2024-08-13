Недавно инфлюенсерка устроила гендер-пати, на котором раскрыла пол будущего малыша. У Юлии родится девочка.

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Теперь Верба поделилась, когда именно ее ребенок появится на свет. Блогерша опубликовала фото, на котором показала срок беременности – 36-я неделя. По подсчетам Юлии, ее дочь должна родиться 1-го сентября. Однако, в больнице девушке сообщили о совсем другой дате, тогда как специальное приложение для матерей показало еще один вариант.

У меня сейчас 36-я неделя и дата родов стоит на 17 сентября. Но! Врач, у которой я договаривалась рожать при осмотре сказала, что прогнозирует роды с 3 по 10 сентября. То есть через три недели. А по нашим вычислениям, то ровно 9 месяцев будет первого сентября,

– сообщила Верба.



Юля Верба о дате рождения своего ребенка / Скриншот с телеграмм-канала блогера

Поклонники инфлюенсерки поделились своими мыслями относительно вероятной даты рождения ее ребенка. Кто-то подтвердил догадки Юлии, а кто-то – врача.

Напомним, 1 июня, Верба рассказала, что ожидает первенца. Она его будет воспитывать вместе с любимым – Константином Золотухиным.