Серед них – блогерка-мільйонниця Юлія Верба, учасниця реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко та інфлюенсерка Julia Tenkaieva. Вони закликають українську владу зупинити війну будь-якими способами, звинувачують її у корупції та поширенні неправдивої інформації щодо ракетних обстрілів.

Важливо Вони вбивають наших дітей, – зірки з болем реагують на терористичний удар по "Охматдиту"

Так, Влада Роговенко у своїх інстаграм-сторіс закликала "клоуна", де, очевидно, мала на увазі Володимира Зеленського, який до президентства виступав у "Кварталі 95", їхати й домовлятися про мир з Росією.

Досить невинних смертей та цього жаху. Ну скільки це буде продовжуватися? Моїй злості немає меж. Я ненавиджу владу з двох сторін,

– написала жінка.

Своєю чергою Юля Верба зазначила, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Водночас фуд-блогерка написала, що "Охматдит" накрило хвилею від складу зі зброєю та боєприпасами, куди, за словами її підписника, насправді прилетіло. Тим самим вона поставила під сумнів офіційну інформацію, яку поширюють в мережі.

Що таке мова ворожнечі Це агресивна форма комунікації, спрямована на приниження, дискримінацію або розпалювання ненависті щодо особи чи групи осіб на основі їхніх характеристик або переконань. Вона може виражатися у різних формах: від словесних образ до закликів до насильства.

Ігор Лаченков різко відреагував на подібні заяви блогерок. Він наголосив, що всі мають розуміти, що в Україні гинуть люди, тому що Росія на нас напала та цілеспрямовано вбиває українців.

Публічні де*енерати, які пишуть, щоб політики зупинили війну будь-яким шляхом, ви зневажаєте воїнів ЗСУ, які зупиняють цю війну своїм здоров'ям та життям. Які ігри політиків, ви тупі ракушки? Кожен день військові стримують російську армію, яка, якщо прийде до вас додому, вас зґвалтує, забере все та вб'є,

– написав автор телеграм-каналу "Лачен пише".

Що відомо про ракетний обстріл України

Вранці 8 липня агресор застосував понад 40 ракет різноманітних типів, включаючи крилаті ракети Х-101 та гіперзвукові "Кинджал". Атаки були спрямовані на кілька великих міст України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, відбувся цинічний удар по дитячій лікарні "Охматдит". Відомо, що у столиці є щонайменше 36 загиблих, з них двоє дітей та 140 поранених.