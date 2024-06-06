Більше півмільйона доларів: стали відомі особисті статки блогерки Юлії Верби

Інстаграм-блогерка Юлія Верба вперше за довгий час розсекретила свої статки. Водночас дівчина назвала конкретні суми витрат на власне майно.

До того ж нещодавно інфлюенсерка повідомила радісну звістку. 21-річна блогерка скоро вперше стане мамою.

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Юлія зазначила, що за сім років праці може похизуватися чималою кількістю коштовного майна. Так, Верба має 3 трьохкімнатні квартири, вартістю від 70 до 220 тисяч доларів (від 2 807 000 до 8 822 000 гривень).

Водночас дівчина має дві машини, одну з яких купила ще у 2015 році. Вартість автівок теж варіюється від 50 до 200 тисяч доларів (від 2 005 000 до 8 058 660 гривень).

До того ж Юлія має криптовалютний рахунок. На ньому зберігається 20 тисяч доларів (802 000 гривень). Верба зізналася, що найдорожчими речами в її колекції є – каблучка від бренду Bvlgari, сумка Hermes і годинник Rolex.

Інфлюенсерка підкреслила, що ціна аксесуарів приблизно складає 65 тисяч доларів (2 606 500 гривень).

Юлія Верба про свої статки: дивіться відео онлайн

Цікаво, що рік тому блогерка ділилася, що найбільшою сумою, яку вона заробляє за місяць була – 50 тисяч доларів (2 005 000 гривень). Водночас найдорожчою покупкою була одна з квартир.

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