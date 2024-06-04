Ба більше, виконавиця розповіла, що три тисячі доларів на місяць їй не вистачає для комфортного життя. Вона не розуміє як людина може нормально себе почувати з такою сумою.
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Євгенія зазначила, що наразі займається викладанням сучасного і йога-співів. Водночас роялті з треків приносять Власовій теж непогані кошти.
Втім, артистка підкреслила, що не знає як можна прожити на дві-три тисячі доларів на місяць, оскільки їй цього не вистачає.
Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Я дуже боюся, що за це захейтять, але я не розумію, як можна жити на 3 тисячі доларів. Я більше витрачаю і більше заробляю. Але доводиться працювати дуже багато,
– поділилася співачка.
Також виконавиця порівняла заробіток на піку своєї кар'єри та нинішний. За словами Євгенії, раніше вона отримувала значно більше.
Я колись заробляла набагато більше за один концерт. Зараз я заробляю менше, ніж коли я виступала, але я більш щаслива людина. Але потрібно заробляти більше,
– зізналася Власова.
Євгенія Власова про свій заробіток: дивіться відео онлайн
Євгенія Власова: що відомо
- У 2000 році співачка познайомилася з Дмитром Костюком, який спочатку став її продюсером, а потім вже – чоловіком.
- Найвідомішими хітами артистки є: "Я – живая река,"О тебе", "Ветер надежды".
- У 2004 році Євгенія стала мамою доньки Ніни. Через певний час співачка розлучилась з чоловіком після принижень та зрад, хоч згодом вона зізналась, що насправді його не кохала. Втім, навіть без продюсера, артистка продовжила свою музичну кар'єру, випускала нові пісні та виступала на конкурсах.
- У 2009 році виконавиця несподівано зникла зі сцени, а через сім років офіційно взяла творчу паузу.
- У 2017 році вона перенесла складну операцію, до якої призвели ускладнення через попереднє втручання. Тоді ж співачка вперше за довгий час випустила сингл "Відчуття".
- У 2021 році Євгенія Власова повернулась на велику сцену, але цього разу вийшла на паркет. Вона взяла участь у "Танцях з зірками", де розповіла більше деталей зі свого життя.
- Після початку вторгнення артистка виїхала до Чехії, про що розповіла взимку цього року.