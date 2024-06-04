Ба більше, виконавиця розповіла, що три тисячі доларів на місяць їй не вистачає для комфортного життя. Вона не розуміє як людина може нормально себе почувати з такою сумою.

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Євгенія зазначила, що наразі займається викладанням сучасного і йога-співів. Водночас роялті з треків приносять Власовій теж непогані кошти.

Втім, артистка підкреслила, що не знає як можна прожити на дві-три тисячі доларів на місяць, оскільки їй цього не вистачає.

Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Я дуже боюся, що за це захейтять, але я не розумію, як можна жити на 3 тисячі доларів. Я більше витрачаю і більше заробляю. Але доводиться працювати дуже багато,

– поділилася співачка.

Також виконавиця порівняла заробіток на піку своєї кар'єри та нинішний. За словами Євгенії, раніше вона отримувала значно більше.

Я колись заробляла набагато більше за один концерт. Зараз я заробляю менше, ніж коли я виступала, але я більш щаслива людина. Але потрібно заробляти більше,

– зізналася Власова.

Євгенія Власова про свій заробіток: дивіться відео онлайн

Євгенія Власова: що відомо