Зауважимо, раніше продюсерка вже розкривала деякі подробиці про особисте життя 26-річної Наталії. Тоді вона якраз говорила, що дівчина заміжня.
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Тепер Наталія поширила чорно-білий ролик, де постала в білій сукні, тримаючи в руках святковий букет, схожий на традиційний весільний. Однак вона не стала конкретизувати деталі та залишила загадковий підпис до відео лише з двома символами: білим сердечком та англійським словом "the day", що перекладається як "день".
Милі коментарі під цим роликом залишили Ірина Монатік, Надя Дорофєєва, Потап та інші, а Ірина Горова привітала Наталію: "Сонечко! Вітаю, люба моя".
Українські зірки привітали Наталію Горову / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про доньку Ірини Горової
- Мамою дівчини продюсерка стала у юному 18-річному віці. Батьком Наталії є репер UGO, справжнє ім'я якого Юрій Горовий. Пара одружилася у 1994 році.
- Зараз донька Горової живе та працює у Варшаві. Вона є маркетологом в IT-сфері. Через специфіку роботи, яка не вимагає постійного перебування в офісі, Наталія має можливість вільно подорожувати.
- За словами Ірини, її донька періодично приїжджає до Києва, аби відвідати маму та їхнього домашнього улюбленця – собачку Жоріка.
- Продюсерка намагається підтримувати тісні стосунки з Наталією навіть попри відстань.