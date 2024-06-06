К тому же недавно инфлюенсерка сообщила радостную весть. 21-летняя блогерша скоро впервые станет мамой.

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Юлия отметила, что за семь лет работы может похвастаться немалым количеством ценного имущества. Так, Верба имеет 3 трехкомнатные квартиры, стоимостью от 70 до 220 тысяч долларов (от 2 807 000 до 8 822 000 гривен).

В то же время девушка имеет две машины, одну из которых купила еще в 2015 году. Стоимость автомобилей тоже варьируется от 50 до 200 тысяч долларов (от 2 005 000 до 8 058 660 гривен).

К тому же Юлия имеет криптовалютный счет. На нем хранится 20 тысяч долларов (802 000 гривен). Верба призналась, что самыми дорогими вещами в ее коллекции являются – кольцо от бренда Bvlgari, сумка Hermes и часы Rolex.

Инфлюенсерка подчеркнула, что цена аксессуаров примерно составляет 65 тысяч долларов (2 606 500 гривен).

Юлия Верба о своем состоянии: смотрите видео онлайн

Интересно, что год назад блогерша делилась, что самой большой суммой, которую она зарабатывает за месяц была – 50 тысяч долларов (2 005 000 гривен). В то же время самой дорогой покупкой была одна из квартир.

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