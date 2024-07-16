Блогерці-мільйонниці Юлі Вербі заблокували сторінку в Instagram

Блогерка з Івано-Франківська Юля Верба вже не один рік веде особистий блог в інстаграмі про життя. На неї підписано понад мільйон користувачів, проте днями сторінку інфлюенсерки заблокували.

Як наслідок, подивитись сторіс чи дописи Юлі Верби наразі неможливо. Інформацію про блокування сторінки підтвердила менеджерка блогерки.

Цікаво У квартирі жив Притула, – Педан розповів, як вивчив українську мову за 1,5 місяця

Так, на сторінці для співпраці команда Верби розмістила звернення до рекламодавців.

На превеликий жаль, склалася наступна ситуація – Юлії заблокували сторінку, тож наразі ми можемо запропонувати два варіанти дій. Усі, в кого стоїть бронь на інтеграції, можуть повернути завдатки, або ж другий варіант – перенести рекламу на невизначений термін. Віримо в краще,

– зазначила менеджерка.



Юлі Вербі заблокували сторінку в інстаграмі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що це не перший випадок блокування сторінки Юлі Верби. У 2021 році подібна ситуація спонукала блогерку придбати квартиру, про що вона тоді відверто розповіла своїм підписникам.

Я не мала що робити. Роботу у мене забрали, нічого показувати й знімати не можу, все обірвалось. Я вирішила зайти на один сайт, гортаю оголошення і знаходжу дуже класний варіант квартири. За п'ять хвилин я вже її дивлюся на місці. А за 10 хвилин я принесла готівку і підписала договір. Ах*рєть, ні? Я теж в шоці, що це моя квартира,

– казала дівчина.

Існує кілька причин, через які Instagram може заблокувати сторінку блогера: порушення правил спільноти, наприклад, публікація забороненого контенту; масові скарги від користувачів; підозра в накрутці підписників або лайків; порушення правил реклами та інші.

Зауважимо, напередодні після масованого ракетного удару російськими військовими по території України, який відбувся 8 липня, Юля Верба вийшла в сторіс і написала, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада". Через це її звинуватили в розпалюванні мови ворожнечі. Водночас вона вважає, що просто поділилася своєю думкою, яка не несе загрози державі.