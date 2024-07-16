Как следствие, посмотреть сторис или посты Юли Вербы пока невозможно. Информацию о блокировке страницы подтвердила менеджер блогера.

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Так, на странице для сотрудничества команда Вербы разместила обращение к рекламодателям.

К большому сожалению, сложилась следующая ситуация – Юлии заблокировали страницу, поэтому сейчас мы можем предложить два варианта действий. Все, у кого стоит бронь на интеграции, могут вернуть задатки, или второй вариант – перенести рекламу на неопределенный срок. Верим в лучшее,

– отметила менеджер.



Юле Вербе заблокировали страницу в инстаграме / Скриншот с инстаграм-сторис

Стоит отметить, что это не первый случай блокировки страницы Юли Вербы. В 2021 году подобная ситуация побудила блогера приобрести квартиру, о чем она тогда откровенно рассказала своим подписчикам.

Мне не было что делать. Работу у меня забрали, ничего показывать и снимать не могу, все оборвалось. Я решила зайти на один сайт, листаю объявления и нахожу очень классный вариант квартиры. Через пять минут я уже ее смотрю на месте. А через 10 минут я принесла наличные и подписала договор. Ах*реть, нет? Я тоже в шоке, что это моя квартира,

– говорила девушка.

Для справки! Существует несколько причин, по которым Instagram может заблокировать страницу блогера: нарушение правил сообщества, например, публикация запрещенного контента; массовые жалобы от пользователей; подозрение в накрутке подписчиков или лайков; нарушение правил рекламы и другие.

Заметим, накануне после массированного ракетного удара российскими военными по территории Украины, который состоялся 8 июля, Юля Верба вышла в сторис и написала, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть". Из-за этого ее обвинили в разжигании языка вражды. В то же время она считает, что просто поделилась своим мнением, которое не несет угрозы государству.