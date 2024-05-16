Оля Полякова чесно оцінила виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Співачка Оля Полякова висловила свою думку щодо представлення України на Євробаченні-2024. Артистка високо оцінила номер alyona alyona та Jerry Heil.

Євробачення-2024 відгриміло в суботу, 11 травня. Українські зірки, серед них і Оля Полякова, не могли не поділитися своїми думками з приводу конкурсу.

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Оля Полякова про Євробачення та виступ України

Оля Полякова з гумором зауважила, що конкурсна пісня alyona alyona та Jerry Heil стала дуже вірусною у соціальних мережах.

"Ця Мати Тереза й Діва Марія – просто відкриваєш телефон... Мені здається, зараз відкриваєш, я не знаю, каструлю з борщем – і звідти ця Діва Марія", – висловилась співачка.

Водночас виконавиця високо оцінила номер представниць України та їхню роботу на пісенному конкурсу.

Я взагалі вважаю, що це найрозкішніший номер за всю історію, тому що він сповнений тих сенсів, які ми всі переживаємо. І боротьби, і ніжності, нескореності, підняття духу. Таню Муіньо просто фантастично підійшла до роботи. Це дуже візуально гарна робота. Дівчата дуже круто з нею справилися. Я вітаю наших дівчат – фантастично представили нашу країну на Євробаченні,

– сказала Оля Полякова.

Успіх alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні