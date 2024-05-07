Підтримайте фаворита: як голосувати на Євробаченні-2024

У вівторок, 7 травня, стартує перший півфінал конкурсу Євробачення. Фанати вже сьогодні матимуть змогу віддати свій голос за фаворита.

Однак, є декілька нововведень, про які варто пам'ятати під час голосування на Євробаченні-2024. Перший півфінал розпочинається 7 травня о 22:00 за київським часом. Детальніше про голосування за учасників Євробачення-2024, розповість Show 24.

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Голосування на Євробаченні-2024

З 15 країн, які братимуть участь у першому півфіналі конкурсу, зможуть вийти у фінал тільки 10 найкращих. Долю представників 7 і 9 травня вирішуватимуть глядачі.

За правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни, тому українці матимуть змогу підтримати інших учасників.

Втім, якщо громадяни України перебувають наразі за кордоном і мають іноземного мобільного оператора, то вони зможуть проголосувати за alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі. Дівчата виступатимуть 7 травня під номером 5.

Водночас після закінчення виступу останнього учасника півфіналу, єврофани матимуть можливість голосувати за фаворитів протягом 15-25 хвилин.

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Як проголосувати на Євробаченні-2024

застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS;

для Android або iOS; SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

До того ж цьогоріч у правилах голосування сталися ще певні зміни. Так, тепер навіть глядачі країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу".

Усі голоси з нього конвертуються в оцінки, які теж мають цінність у конкурсі. Загалом усі глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Водночас у гранд-фіналі голосування стартуватиме перед виходом на сцену першого учасника. За словами організаторів, це дасть більшій кількості глядачів змогу не дивитися повністю конкурс, а одразу віддати бал за учасника Євробачення.

Також у гранд-фіналі сумуватимуться оцінки і єврофанів, і журі.

Де дивитися Євробачення-2024

Півфінали та гранд-фінал, які заплановані на 7,9 і 11 травня відповідно, українці зможуть дивитися як онлайн, так і по телебаченню. Для цього є декілька різних платформ.