Нагадали про полонених азовців: українська делегація на Євробачення одягла промовисті футболки
12 травня 2024, 01:10Читать новость на русском
Під час Євробачення-2024 українці активно нагадують світові про кровопролитну війну, яку Росія розпочала в Україні. Так, спершу alyona alyona та Jerry Heil закликали до миру та свободи. Тепер до них долучилася українська делегація.
Вона одягнула футболки з промовистими написами й нагадала про захисників Азовсталі. Раніше, на Нацвідборі, їх одягали alyona alyona та Jerry Heil.
Не пропустіть Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення
Який вигляд має українська делегація на Євробаченні
У гранд-фіналі сьогодні українці одягнули футболки з написом Free Azovstal Defenders, закликаючи звільнити захисників Азовсталі, які зараз перебувають у російському полоні.
Що відомо про виступ alyona alyona та Jerry Heil
- Український дует вийшов на велику сцену у Мальме під другим номером.
- Вони проникливо заспівали свій конкурсний трек Teresa & Maria, де оспівується сила українських жінок, на долю яких з початком повномасштабного вторгнення випало чимало випробувань.
- Номер виконавицям поставила талановита режисерка Таню Муіньо. Так, спочатку на сцені з'явилася Яна, кожен її крок супроводжувався проєкцією води. Після цього співачка підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, які спіткають жінок. Згодом Альона зачитала реп. Виступ завершився тим, що дівчата лягли на сцену, на якій були зображені діви.
- На завершення артистки звернулися із закликом до миру та свободи для України.