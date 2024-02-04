Під час другої частини Нацвідбору співачка, яка бореться за перемогу з Jerry Heil, одягнула футболку із закликом звільнити полонених захисників Азовсталі. Вони перебувають у полоні росіян вже рік і вісім місяців.

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Alyona Alyona одягла футболку з написом про азовців

За словами артистки, вона хотіла нагадати світу про те, що велику кількість військовополонених ще досі не звільнено. Це стосується й цивільних. Альона вважає, що провідні країни світу повинні долучатися до процесу звільнення українців з полону.

Я вирішила вдягнути її зараз і нагадати, що у нас більше 5 тисяч військовополонених і більше 20 тисяч цивільних. Я не знаю, чи всі знають. Вони понад 600 днів у полоні. Ми повинні говорити про це й нагадувати всім. І міжнародній спільноті,

– сказала вона.

Висловила вдячність Альоні та Jerry Heil, з якою вони беруть участь у Нацвідборі, й Асоціація родин захисників Азовсталі. Там зазначили, що важливо нагадувати про полонених азовців, яких вже тривалий час утримують росіяни.

Вдячні Alyona Alyona та Jerry Heil за потужний виступ і нагадування про полонених захисників "Азовсталі", а також всіх наших військовополонених і цивільних заручників під час Національного відбору на "Євробачення-2024",

– написали в асоціації.

Alyona Alyona та Jerry Heil виступили на Нацвідборі-2024

Вони виконали свою зворушливу композицію Teresa & Maria. На трек по-різному реагують у суспільстві: деяким людям він припав до душі, тоді як інші не сприймають його. Річ у тім, що мати Тереза була неоднозначною постаттю в історії.

У суддів теж виникли різні думки щодо композиції. Андрій Данилко вважає, що композиція відображає ситуацію в країні, тож може бути представлена на Євробаченні. Натомість Джамала ствердила, що у Європі можуть не оцінити релігійну пісню, адже не всі вірять у Бога. Сергія Танчинця зворушила композиція, тоді як релігійний підтекст, на його думку, мають розсудити глядачі.