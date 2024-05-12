Україна на Євробаченні-2024: яке місце вибороли у фіналі alyona alyona та Jerry Heil
12 травня 2024, 01:50Читать новость на русском
Нарешті відгримів пісенний конкурс Євробачення-2024. alyona alyona та Jerry Heil гідно представили Україну та посіли 3 місце у рейтинговій таблиці.
Перемогу на Євробаченні-2024 здобули Nemo зі Швейцарії. У них був неймовірний виступ, що підкорив і професійне журі, і глядачів, пише Show 24.
До слова Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення
Яке місце отримала Україна
Україна завдяки своїм представницям alyona alyona та Jerry Heil отримала 3 місце на наймасштабнішому музичному конкурсі.
alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Що відомо про виступ Jerry Heil та alyona alyona
- На Євробачення-2024 представниці України поїхали з піснею Teresa & Maria. Це композиція про силу жінок, випробування, що постають перед ними. Трек набуває особливого символізму на тлі подій великої війни. Пісня розповідає про те, що навіть святі раніше були звичайними людьми.
- На сцені Євробачення alyona alyona та Jerry Heil представили оновлену версію свого виступу – вона виявилася більш динамічною, ніж на Нацвідборі. Це дивовижне поєднання візуальних елементів з вокалом і репом дівчат вразило глядачів.
- Перформанс розпочався з появи Яни, за кожним кроком якої на сцені з'являлося зображення води. Далі артистка підіймалась на гору, долаючи перешкоди, що стають на шляху жінок. Тим часом Альона виконала реп. Дівчата завершили виступ, поставши на тлі жінок, що уособлюють дів з пісні артисток. На завершення, alyona alyona та Jerry Heil висловили подяку Європі за її підтримку України.
- Зауважимо, що під час виступу у першому півфіналі Jerry Heil травмувала коліно. Вона з експресією впала на коліна, не розрахувавши нахил гори, по якій підіймалась. Тоді як alyona alyona перечепилась через кольчугу під час репетиції ще напередодні півфіналів. Вона зламала ніготь та трохи пошкодила вбрання. На щастя, ці жертви й травми були незначними.