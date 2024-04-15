Стали відомі ціни на квитки на пісенний конкурс Євробачення-2024

Цьогорічне довгоочікуване Євробачення пройде у Швеції в місті Мальме. Квитки на пісенний конкурс вже можна придбати на сайті.

Їх вартість починається з 525 гривень. Водночас є й тікети за 27 тисяч гривень.

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Яка вартість квитків на Євробачення-2024

Ціни стартують від 145 шведських крон (приблизно 525 гривень). Водночас слід враховувати, що вартість квитків буде варіюватися залежно від відстані до сцени та дати самого концерту. Відповідно, ті, хто хоче зайняти місця ближче до сцени, мають заплатити вищу ціну.

Для єврофанів буде можливість відвідати вечірній допрем'єрний показ, вартість квитків на який варіюватиметься від 145 до 795 шведських крон. Крім того, 11 травня можна буде побачити генеральну репетицію фіналу, ціни на квитки починаються від 525 до 1 385 шведських крон.

Водночас квитки на фінальне шоу будуть найдорожчими й можуть сягати 3795 шведських крон (близько 13755 грн).

Також доступні VIP-квитки, ціни на які варіюються від 3795 до 7495 крон (13957-27125 грн). Ці квитки пропонують ексклюзивні привілеї для справжніх поціновувачів пісенного конкурсу.

Що відомо про Євробачення-2024