Знову запалять на Євробаченні-2024: пісні усіх фіналістів конкурсу
7 і 9 травня відгриміли півфінали Євробачення-2024. За їхніми результатами, 20 країн-учасниць отримали можливість виступити у гранд-фіналі конкурсу, який відбудеться 11 травня.
Вже зовсім скоро єврофани зможуть насолодитися виступами представників цьогорічного Євробачення. Show 24 зібрав усі пісні учасників конкурсу, які 11 травня залунають з великої сцени Malmo Arena.
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Пісні фіналістів Євробачення-2024
Швеція – Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн
Україна – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Німеччина – Isaak – Always on the Run: дивіться відео онлайн
Люксембург – Талі – Fighter: дивіться відео онлайн
Нідерланди – Joost Klein – Europapa: дивіться відео онлайн
Ізраїль – Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн
Литва – Silvester Belt – Luktelk: дивіться відео онлайн
Іспанія – Nebulossa – Zorra: дивіться відео онлайн
Естонія – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: дивіться відео онлайн
Ірландія – Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн
Латвія – Dons — Hollow: дивіться відео онлайн
Греція – Marina Satti – ZARI: дивіться відео онлайн
Велика Британія – Olly Alexander – Dizzy: дивіться відео онлайн
Норвегія – Gåte – Ulveham: дивіться відео онлайн
Італія – Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн
Сербія – Teya Dora – Ramonda: дивіться відео онлайн
Фінляндія – Windows95man – No Rules!: дивіться відео онлайн
Португалія – Іоланда – Grito: дивіться відео онлайн
Вірменія – LADANIVA – Jako: дивіться відео онлайн
Кіпр – Силія Капсіс – Liar: дивіться відео онлайн
Швейцарія – Nemo – The Code: дивіться відео онлайн
Словенія – Raiven – Veronika: дивіться відео онлайн
Хорватія – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн
Грузія – Nutsa Buzaladze – Firefighter: дивіться відео онлайн
Франція – Slimane – Mon Amour: дивіться відео онлайн
Австрія – Kaleen – We Will Rave: дивіться відео онлайн
Що відомо про фінал Євробачення-2024
- Він відбудеться, у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.
- Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце може посісти Швейцарія. Водночас Україна наразі займає п'яту ланку, за прогнозами букмекерів.
- Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".