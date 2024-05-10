Вже зовсім скоро єврофани зможуть насолодитися виступами представників цьогорічного Євробачення. Show 24 зібрав усі пісні учасників конкурсу, які 11 травня залунають з великої сцени Malmo Arena.

Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Пісні фіналістів Євробачення-2024

Швеція – Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн

Україна – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Німеччина – Isaak – Always on the Run: дивіться відео онлайн

Люксембург – Талі – Fighter: дивіться відео онлайн

Нідерланди – Joost Klein – Europapa: дивіться відео онлайн

Ізраїль – Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн

Литва – Silvester Belt – Luktelk: дивіться відео онлайн

Іспанія – Nebulossa – Zorra: дивіться відео онлайн

Естонія – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: дивіться відео онлайн

Ірландія – Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн

Латвія – Dons — Hollow: дивіться відео онлайн

Греція – Marina Satti – ZARI: дивіться відео онлайн

Велика Британія – Olly Alexander – Dizzy: дивіться відео онлайн

Норвегія – Gåte – Ulveham: дивіться відео онлайн

Італія – Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн

Сербія – Teya Dora – Ramonda: дивіться відео онлайн

Фінляндія – Windows95man – No Rules!: дивіться відео онлайн

Португалія – Іоланда – Grito: дивіться відео онлайн

Вірменія – LADANIVA – Jako: дивіться відео онлайн

Кіпр – Силія Капсіс – Liar: дивіться відео онлайн

Швейцарія – Nemo – The Code: дивіться відео онлайн

Словенія – Raiven – Veronika: дивіться відео онлайн

Хорватія – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Грузія – Nutsa Buzaladze – Firefighter: дивіться відео онлайн

Франція – Slimane – Mon Amour: дивіться відео онлайн

Австрія – Kaleen – We Will Rave: дивіться відео онлайн

Що відомо про фінал Євробачення-2024

  • Він відбудеться, у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.
  • Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце може посісти Швейцарія. Водночас Україна наразі займає п'яту ланку, за прогнозами букмекерів.
  • Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".