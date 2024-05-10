Уже совсем скоро еврофаны смогут насладиться выступлениями представителей нынешнего Евровидения. Show 24 собрал все песни участников конкурса, которые 11 мая зазвучат с большой сцены Malmo Arena.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Песни финалистов Евровидения-2024
Швеция – Marcus & Martinus – Unforgettable: смотрите видео онлайн
Украина – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Германия – Isaak – Always on the Run: смотрите видео онлайн
Люксембург – Тали – Fighter: смотрите видео онлайн
Нидерланды – Joost Klein – Europapa: смотрите видео онлайн
Израиль – Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн
Литва – Silvester Belt – Luktelk: смотрите видео онлайн
Испания – Nebulossa – Zorra: смотрите видео онлайн
Эстония – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: смотрите видео онлайн
Ирландия – Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн
Латвия – Dons - Hollow: смотрите видео онлайн
Греция – Marina Satti – ZARI: смотрите видео онлайн
Великобритания – Olly Alexander – Dizzy: смотрите видео онлайн
Норвегия – Gåte – Ulveham: смотрите видео онлайн
Италия – Angelina Mango – La noia: смотрите видео онлайн
Сербия – Teya Dora – Ramonda: смотрите видео онлайн
Финляндия – Windows95man – No Rules!: смотрите видео онлайн
Португалия – Иоланда – Grito: смотрите видео онлайн
Армения – LADANIVA – Jako: смотрите видео онлайн
Кипр – Силия Капсис – Liar: смотрите видео онлайн
Швейцария – Nemo – The Code: смотрите видео онлайн
Словения – Raiven – Veronika: смотрите видео онлайн
Хорватия – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн
Грузия – Nutsa Buzaladze – Firefighter: смотрите видео онлайн
Франция – Slimane – Mon Amour: смотрите видео онлайн
Австрия – Kaleen – We Will Rave: смотрите видео онлайн
Что известно о финале Евровидения-2024
- Он состоится, в субботу, 11 мая. В этот день станет известно имя победителя Евровидения-2024.
- Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представительницы Израиля – Эден Голан. Третье место может занять Швейцария. В то же время Украина пока занимает пятое звено, по прогнозам букмекеров.
- Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспильне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".