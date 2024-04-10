Це неприйнятно, – організатори Євробачення зробили серйозну заяву щодо представниці Ізраїлю

Представниця Ізраїлю отримує велику кількість негативних повідомлень з боку осіб, які підтримують Палестину. Організатори Євробачення випустили заяву щодо Еден Голан та хейту в її бік.

Заступник генерального директора EBU (Європейської мовної спілки) Жан Філіп де Тендер висловився про участь Ізраїлю в Євробаченні. Він пояснив, чому Еден Голан допустили до конкурсу.

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Заява організатора Євробачення про представницю Ізраїлю

Від імені Європейської мовної спілки вийшла заява про те, що вони розуміють причину та появу критики у їхній бік через участь Ізраїлю на Євробаченні. Вони поділяють бажання людей висловлюватися через біль, який зазнали люди по обидва боки барикад.

Гендиректор EBU взяв відповідальність на організаторів Євробачення щодо того, що ізраїльська телекомпанія KAN була допущена до Євробачення. На думку EBU, є значна відмінність між Ізраїлем та попередніми учасниками, яких виключили з конкурсу. Скоріш за все, мова йде про Росію.

Організатори музичного конкурсу закликають до конструктивного діалогу замість цькування та образ. Насамперед це стосується ставлення єврофанів до Еден Голан.

Ми виступаємо проти будь-яких форм онлайн-зловживань, мови ворожнечі або переслідувань, спрямованих на наших артистів чи будь-яких осіб, пов'язаних із конкурсом. Це неприйнятно й абсолютно несправедливо,

– підкреслив Жан Філіп де Тендер.

Ізраїль допустили до Євробачення після кількох спроб

Попри суспільну критику та заклики виключити Ізраїль з Євробачення через війну з ХАМАС країну допустили до конкурсу. Однак організатори попросили спершу надати їм пісню та її текст. Це стандартна процедура, яку проходить кожен учасник.

У початковій версії пісні Еден Голан October Rain організатори знайшли натяки на війну та політичний підтекст. Ізраїльський мовник спершу відмовлявся пропонувати конкурсу інший трек, але президент країни наполіг на тому, що їм варто використовувати усі можливі майданчики. Однак друга пісня Dance Forever теж не задовольнила Європейську мовну спілку. Лише трек Hurricane затвердили офіційно.

Зауважимо, що Еден Голан критично сприймають не тільки певна частина європейців, але й українців. Адже співачка 13 років прожила у Москві, виступала на "Новій хвилі", випускала російськомовні пісні та не висловила свою позицію.