Серед них Грета Тунберг: поліція затримує протестувальників у Мальме, де проходить Євробачення
Джерело:Суспільне
Євробачення-2024 у розпалі, тим часом у шведському Мальме увесь цей час відбуваються протести. Мітингарі вимагають дискваліфікації Ізраїлю від конкурсу.
Напередодні Євробачення-2024 у Швеції дбали про безпекові заходи. Ніщо не мало стати на заваді музичному конкурсі, що проходить цього року у Мальме.
До слова У гранд-фіналі виступила представниця Ізраїлю, яка 13 років жила в Москві
Поліція затримує протестувальників
Упродовж всього тижня на вулицях Мальме проходили пропалестинські та антиізраїльські мітинги. Протестувальники закликали дискваліфікували Ізраїль з Євробачення-2024.
Вечір грандіозного фіналу не став винятком. Мітингарі навіть спробували прорватися крізь бар'єр, що не дозволяє потрапити у зону пісенного конкурсу. Водночас поліціянти втрутилися та вступили у сутичку з деякими з протестувальників, затримавши близько десятьох людей.
Поліція на мітингу / Фото Getty Images
Грета Тунберг теж на мітингу
Серед мітингарів знову побачили шведську кліматичну активістку Грету Тунберг. У мережі поширювали відео, начебто дівчину затримала поліція.
Також Грета Тунберг ініціювала сидячу демонстрацію протесту. Деталі наразі невідомі.
Грета Тунберг на мітингу / Фото Getty Images
Заходи безпеки на Євробаченні-2024
- Ще на початку місяця Європейська мовна спілка зробила заяву про те, що на вході охоронці зупинятимуть усіх тих, хто захоче пронести на конкурс з собою палестинський прапор або таблички з "політичним змістом".
- Як повідомляли ЗМІ раніше, Швеція вдалась до безпрецедентних заходів безпеки. Небо над Мальме закрили мобільні ракетні системи – вони повинні протидіяти безпілотним засобам. Додатково у місто приїхали працівники поліції з Данії та Норвегії.
- Протести виникли через те, що Ізраїль допустили до Євробачення-2024. Пропалестинські мітингарі вважають, що країну потрібно було дискваліфікувати на тлі війни. Представниця Ізраїлю тричі змінювала пісню, щоб у ній не звучало жодних політизованих натяків.