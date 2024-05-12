Накануне Евровидения-2024 в Швеции позаботились о мерах безопасности. Ничто не должно было помешать музыкальному конкурсу, который проходит в этом году в Мальме.

К слову В гранд-финале выступила представительница Израиля, которая 13 лет жила в Москве

Полиция задерживает протестующих

В течение всей недели на улицах Мальме проходили пропалестинские и антиизраильские митинги. Протестующие призывали дисквалифицировать Израиль с Евровидения-2024.

Вечер грандиозного финала не стал исключением. Митингующие даже попытались прорваться сквозь барьер, который не позволяет попасть в зону песенного конкурса. В то же время полицейские вмешались и вступили в столкновение с некоторыми из протестующих, задержав около десяти человек.



Полиция на митинге / Фото Getty Images

Грета Тунберг тоже на митинге

Среди митингующих снова увидели шведскую климатическую активистку Грету Тунберг. В сети распространяли видео, якобы девушку задержала полиция.

Также Грета Тунберг инициировала сидячую демонстрацию протеста. Детали пока неизвестны.



Грета Тунберг на митинге / Фото Getty Images

Меры безопасности на Евровидении-2024