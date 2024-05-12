Напередодні Євробачення-2024 у Швеції дбали про безпекові заходи. Ніщо не мало стати на заваді музичному конкурсі, що проходить цього року у Мальме.

До слова У гранд-фіналі виступила представниця Ізраїлю, яка 13 років жила в Москві

Поліція затримує протестувальників

Упродовж всього тижня на вулицях Мальме проходили пропалестинські та антиізраїльські мітинги. Протестувальники закликали дискваліфікували Ізраїль з Євробачення-2024.

Вечір грандіозного фіналу не став винятком. Мітингарі навіть спробували прорватися крізь бар'єр, що не дозволяє потрапити у зону пісенного конкурсу. Водночас поліціянти втрутилися та вступили у сутичку з деякими з протестувальників, затримавши близько десятьох людей.



Поліція на мітингу / Фото Getty Images

Грета Тунберг теж на мітингу

Серед мітингарів знову побачили шведську кліматичну активістку Грету Тунберг. У мережі поширювали відео, начебто дівчину затримала поліція.

Також Грета Тунберг ініціювала сидячу демонстрацію протесту. Деталі наразі невідомі.



Грета Тунберг на мітингу / Фото Getty Images

Заходи безпеки на Євробаченні-2024